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Эммануэль Макрон: «Ле Пен предает идеалы Франции»

Политика
«Свободу, равенство и братство»

Лион, Франция, 5 февраля 2017, 02:50 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон вслед за Марин Ле Пен начал предвыборную кампанию ‑ и уже успел обвинить своего основного кандидата в «предательстве идеалов Франции», передает Reuters 5 февраля.

Выступая на митинге в Лионе, который собрал 8000 человек, Макрон напомнил, что главные идеалы Франции — это «свобода, равенство и братство». По его мнению, Ле Пен «предает» эти идеалы.

«Она предает свободу, сокращая наши горизонты, она предает равенство, заявляя, что кто-то «равнее» других, и они предает братство, потому что ненавидит людей, которые не похожи на них», — считает Макрон.

Кроме того, в своем выступлении Макрон также высмеял лозунг Ле Пен «во имя народа»:

«Некоторые сегодня претендуют на разговор во имя народа, но они просто чревовещатели, — считает Макрон. — Они не говорят от имени народа… они говорят сами за себя, от отца к дочери и от дочери к племяннице».

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон и глава «Национального фронта» Марин Ле Пен на данный момент являются фаворитами предвыборной гонки. На третьем месте — консерватор Франсуа Фийон, рейтинг которого упал в связи со скандалом о якобы «фиктивной занятости» его супруги. На четвертом месте рейтингов — кандидат от левых Бенуа Амон.

Читайте ранее в этом сюжете: Марин Ле Пен объявила о начале предвыборной гонки

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