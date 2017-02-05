СМИ: Британский парламент может серьезно оскорбить Трампа

Лондон, , 02:31 — REGNUM Президенту США Дональду Трампу может быть отказано в чести выступать с речью в Вестминстерском холле. Связано это с тем, что члены парламента Великобритании выразили свою обеспокоенность по поводу выступления Трампа, пишет The Telegraph.

Как отмечает издание, против выступления главы США в Вестминстерском холле подписали письмо более 150 парламентариев. В итоге речь Дональд Трамп может произнести в Королевской галерее, которая тоже располагается в Вестминстерском дворце.

В то же время The Telegraph обращает внимание на то, что если американскому лидеру будет отказано в выступлении в Вестминстерском холле, то это может быть расценено в США как серьезное оскорбление. Особенно, учитывая, что предыдущий глава США произносил свою речь в Вестминстерском зале во время своего визита в Соединенное Королевство.

Напомним, что в субботу, 4 февраля, в Великобритании прошли многотысячные акции протеста против приезда Трампа в страну. Протестные марши прошли в Лондоне перед зданием парламента страны. Демонстрации прошли под лозунгом «Позор тебе, Тереза Мэй!».

Дело в том, что британский премьр-министр подверглась жесткой критике после визита в Вашингтон в январе, когда она подтвердила своё намерение пригласить Трампа летом в Лондон.

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