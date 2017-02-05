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В Косово построят стену «для защиты сербов»

Политика
Решение поддержано ЕС и посольством США

Белград, 5 февраля 2017, 02:27 — REGNUM  Правительство Косово заявило о достигнутом соглашении с жителями Митровицы о строительстве стены «для защиты сербов», передает Associated Press 5 февраля.

Согласно заявлению правительства, «решение позволит снизить напряженность на севере Косово». Также сообщается, что решение поддержано Европейским Союзом и посольством Соединенных Штатов.

Косово, населенное в основном мусульманами, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году при поддержке США, однако Сербия не признает анклав в качестве отдельного государства. Район Митровица в Косово является местом компактного проживания сербов.

Как сообщало ИА REGNUM, новый виток кризиса в отношениях между Сербией и Косово возник 14 января 2017 года, когда косовские албанцы отказались пропускать первый с 1999 года пассажирский поезд, следовавший из Белграда в Митровицу. Президент Сербии Томислав Николич сообщил о готовности ввести в Косово войска — «если будут убивать сербов».

Читайте ранее в этом сюжете: Белград готов ввести войска в Косово для защиты сербов

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