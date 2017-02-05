ВВС Иордании нанесли авиаудар по Сирии

Прекращение огня не действует в отношении террористических группировок

Дамаск, , 01:57 — REGNUM Военно-воздушные силы Иордании нанесли авиаудар по позициям «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на юге Сирии, передает Reuters 5 февраля.

Согласно официальному заявлению военных Иордании, «в результате операции были убиты и ранены несколько членов террористической банды, а также уничтожено несколько транспортных средств».

Также, по информации военных, был уничтожен склад боеприпасов и «завод» по производству начиненных взрывчаткой автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, с 30 декабря 2016 года в Сирии действует режим прекращения огня, гарантами которого выступили Россия, Турция и Иран. Однако прекращение огня не действует в отношении террористических группировок, таких как «Джебхат ан-Нусра» и «Исламское государство» (организации, деятельность которых запрещена в РФ).

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