Трамп рассказал, к чему приведет отмена его миграционного указа

По мнению главы США, это опасно для страны

Вашингтон, , 01:55 — REGNUM В результате отмены указа президента США Дональда Трампа по мигрантам в страну могут попасть очень опасные люди. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

«Поскольку запрет был отменен судьей, многие очень плохие и опасные люди могут проникнуть в нашу страну. Это ужасное решение», — говорится в сообщении Трампа.

Как ранее писало ИА REGNUM, 27 января глава США подписал указ, ужесточающий правила въезда в страну. Так, согласно указу, был приостановлен прием беженцев на 120 дней. Также запрещается на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточаются некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

В субботу, 4 февраля, министерство внутренней безопасности США приняло решение о том, чтобы приостановить реализацию иммиграционного указа Дональда Трампа.

В целом подписанный Трампом указ по ужесточению миграционных правил вызвал неоднозначную реакцию в обществе. В стране на протяжении недели проходили акции протеста. Очередные демонстрации прошли в Вашингтоне у стен Белого дома.

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