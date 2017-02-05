Верховный комиссар ООН по беженцам «боится последствий» указов Трампа

«Мы чрезвычайно обеспокоены, потому что многие люди уже пострадали»

Бейрут, , 01:48 — REGNUM Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди «крайне обеспокоен последствиями» указов президента США по вопросу миграции, передает Associated Press 5 февраля.

«Мы чрезвычайно обеспокоены, потому что многие люди уже пострадали… — сообщил Гранди. — Мы заняты оценкой последствий, и управление (УВКБ ООН — прим. ИА REGNUM ) будет обсуждать их с администрацией США».

Сообщается, что в данный момент Гранди находится в Ливане с инспекцией лагерей беженцев из Сирии. По словам комиссара, запрет затронул 411 беженцев, проживающих в Ливане.

«Это люди, которые фактически… были готовы подняться на борт самолета и лететь в США, — сказал Гранди. — Это большая проблема. Может быть, они продали все свои вещи? Может быть, они отказались от прежнего вида на жительство?»

Как сообщало ИА REGNUM, согласно указу президента США Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов» от 27 января в Соединенные Штаты на 90 дней запрещен въезд для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана и остановлено действие всех программ по приему беженцев. На данный момент действие указа приостановлено судом США.

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