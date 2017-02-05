Михаил Саакашвили готовит смену власти на Украине

Львов, Украина, , 01:45 — REGNUM Бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили намерен организовать досрочные выборы на Украине. Предварительные переговоры на эту тему с лидерами партий «Самопомощь» и «Демальянс» прошли в субботу, 4 февраля во Львове, сообщает политик на своей странице в сети Facebook.

Для смены власти в стране необходимо создать широкий фронт в поддержку досрочных выборов в Верховную Раду, кроме того, уверен Саакашвили, необходимо переработать избирательный закон Украины.

Для согласования позиций по этим вопросам украинский и грузинский политик встречался с лидером партии «Самопомощь» Андреем Садовым и лидером «Демальянса» Василием Гацько.

«Сегодня во Львове обсуждали координацию с моими друзьями, лидерами Самопомощи и Демальянса», - заявил Саакашвили. Кроме того, ранее состоялся разговор с лидером партии «Гражданская позиция» Анатолией Гриценко.

Саакашвили намерен продолжить встречи с представителями политических сил на Украине независимо от их «отличий и нюансов» для того, чтобы «положить конец барыжному дерибану страны».

Ранее бывший президент Грузии заявил о том, что Украина «обречена быть сверхдержавой Европы» и европейское будущее немыслимо без Украины. Однако для реализации своих возможностей стране необходимы новые свободные от коррупции люди в элите.

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