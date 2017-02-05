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В США начались очередные демонстрации против Трампа

Политика
Акции проходят мирно

Вашингтон, 5 февраля 2017, 01:32 — REGNUM  В США стартовали очередные демонстрации против «антииммиграционной политики» президента США Дональда Трампа, сообщает Associared Press 5 февраля.

В Вашингтоне демонстранты прошли маршем от Белого дома, скандируя «Нет — ненависти, нет — страху» и «добро пожаловать, беженцы».

Также сообщается о марше протеста в Солт-Лейк-Сити. Кроме того, около 150 человек устроили акцию протеста перед международным терминалом в аэропорту Лос-Анджелеса. Столкновений с полицией не происходило, акции проходят мирно.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент Трамп принял указ, который на 120 дней ограничил въезд в страну беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну лиц из мусульманских стран: Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, и Йемена. В данный момент действие указа приостановлено судом.

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