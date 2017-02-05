Авиакомпания Lufthansa возобновила рейсы в США из мусульманских стран

Поездки в США теперь возможны «в связи с решением суда»

Вашингтон, , 01:21 — REGNUM Немецкая авиакомпания Lufthansa продолжит рейсы в США для граждан из Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, и Йемена, передает Associated Press 5 февраля.

В заявлении авиакомпании говорится, что поездки в США теперь возможны «в связи с решением суда». Тем не менее, Lufthansa предупреждает, что «изменения иммиграционных правил может произойти в любое время».

Также известно, что Royal Jordanian возобновила рейсы из Ирака, Сирии, Ливии, Йемена, Ирана и Сомали в США. А вот авиакомпании Qatar Airways и Turkish Airlines пока не разрешают полеты в США из семи мусульманских стран.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера суд в Сиэттле временно приостановил действие указа президента США Дональда Трампа «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому на 90 дней в Соединенные Штаты запрещен въезд для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана и остановлено действие всех программ по приему беженцев.

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