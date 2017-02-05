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Саакашвили: Украина спасла Европу и вправе диктовать ей условия

Политика
…на правах европейской «сверхдержавы»

Киев, 5 февраля 2017, 01:15 — REGNUM  Все предыдущие власти Украины позиционировали страну как объект международной политики, а не как субъект. С этим недоразумением намерен разобраться бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили, заявивший 4 февраля в эфире «Радио Вести», что «Украина обречена быть сверхдержавой Европы».

Бывший президент Грузии уверен, в том что «вся Европу в долгу перед Украинцами», поскольку украинские солдаты «спасали и продолжают спасать» европейцев от «самой агрессивной армии в Европе».

«Украина имеет сейчас право не только не упрашивать, умолять: «Не бросайте нас, пожалуйста». Наоборот, говорить им: «Вы должны делать это, это, это», потому что Европейский Союз и вообще Европа не выживет без Украины», — заявил Саакашвили. Политик уверен, что европейского будущего без Украины не существует.

Несмотря на то что Украина обладает мощным экономическим потенциалом, занять лидирующие позиции в Европе ей пока не удалось. Бывший президент Грузии рассказал каким образом этого можно достичь за ближайшие 5−15 лет. «Мы должны на это настроиться», — считает Саакашвили.

Однако сначала нужно провести масштабные преобразования внутри самой Украины. В стране необходимо заменить политический класс, должны появиться «новые люди». В строительстве новой свободной от коррупции Украины бывший президент Грузии намерен принять самое непосредственное участие.

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