Журнал Der Spiegel представил Трампа с отрезанной головой статуи Свободы

Берлин, , 01:14 — REGNUM Президент США Дональд Трамп, держащий в одной руке голову статуи Свободы, а в другой окровавленный нож — таким образом германский еженедельный журнал Der Spiegel представил американского лидера на обложке своего издания. Журнал вышел с такой карикатурой в субботу, 4 февраля.

Надпись под изображением такова: «Америка в первую очередь». Автор карикатуры — кубинец Эдель Родригес, который эмигрировал с острова в США в 1980 году, пишет The Washington Post. Как сказал художник, на создание именно такой иллюстрации его побудил миграционный указ Трампа.

Не все одобрили эту карикатуру. Так, обозреватель газеты Die Welt Клемент Вергин раскритиковал иллюстрацию. Он также опубликовал материал под названием «Обложка Der Spiegel обесценивает журналистику».

В статье отмечается, что обложка издания рассчитана на то, чтобы шокировать общественность и пропиарить издание Der Spiegel. Автор пишет, что этот феномен «захватил журналистику».

«В действительности же эта обложка вредит не новому президенту США, а журналистике», — заключает Вергин.