Associated Press: Генерал Мэттис «стал звездой» в Японии

Токио, , 01:06 — REGNUM Новый глава Пентагона Джеймс Мэтис мгновенно стал «звездой» в Японии — ему был устроен прием, достойный главы государства, а премьер-министр не скрывал восторга по поводу «огромного опыта» отставного генерала, сообщает Associated Press 5 февраля.

«Я очень надеялся увидеть кого-то вроде вас на посту (главы Пентагона — прим. ИА REGNUM ), — сказал Мэттису Синдзо Абэ — кто имеет значительный опыт работы, в военной области, в области обороны и безопасности, в сфере дипломатии».

Оказалось, что Мэттис, о 41 годах службы которого мало известно в США, проходил службу на Окинаве ‑ и этот факт тоже не остался незамеченным.

«Благодаря этому, я считаю, вы хорошо знакомы с ситуацией в Японии», — сообщил Абэ, комментируя службу Мэттиса на военной базе в Японии.

Также журналисты отмечают, что Мэттиса уже сравнивают в Южной Корее и Японии с другим военным, ставшим главой Пентагона вопреки «традиции» назначать на этот пост людей с преимущественно гражданским опытом, — Джорджем Маршаллом, которого президент Гарри Трумэн назначил на пост министра обороны в сентябре 1950 года, в самом начале Корейской войны.

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