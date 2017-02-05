Столтенберг: НАТО расширяет меры по борьбе с ИГ в Ираке

Багдад, , 00:21 — REGNUM НАТО начинает усиленную учебную подготовку иракских солдат. Как заявил генсекретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, это необходимо для более эффективной борьбы с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Мероприятия начнутся уже сегодня, 5 февраля, пишет The Wall Street Journal.

По словам Столтенберга, сейчас тренировочная программа солдат в Ираке «достаточна небольшая». Однако НАТО может увеличить масштаб тренировок.

«НАТО должно делать больше в этой области», — подчеркнул генеральный секретарь альянса. Он также добавил, что эта программа тренировок — «только начало». После чего будет произведена оценка и станет понятно, «что еще можно сделать».

Издание отмечает, что первым пунктом в программе по обучению иракских военных значится разминирование самодельных взрывчатых устройств. Североатлантический альянс также планирует предоставить военным защищенную экипировку. Первоначальное обучение рассчитано на 30 военнослужащих Ирака.

Напомним, что программа обучения иракских военных была утверждена в 2016 году. Произошло это по просьбе страны во время саммита в Варшаве в прошлом году. Что касается численности инструкторов НАТО на территории Ирака, то сообщает, что это от 10 до 17 офицеров.