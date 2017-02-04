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«ЕР» возьмет на контроль исполнение поручений президента по защите леса

Политика
Мониторинговая группа «Единой России» «Живой лес», котораясегодня работает в 32 регионах страны, примет активное участие в исполнениипоручений президента России по защите лесов, а также возьмет под контроль срокиих реализации

Москва, 4 февраля 2017, 21:26 — REGNUM  О планах мониторинговой группы «Живой лес» заявил ее руководитель, председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев («ЕдинойРоссии»).

Напомним, накануне президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству по вопросам использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, а также оборота лесоматериалов — правительству необходимо принять меры по совершенствованию учёта древесины и сделок с ней и до 1 мая представить президенту доклад о ходе исполнения поручений.

«Поручения президента очень точно отражают все недостаткинынешнего лесного законодательства и являются очередным шагом к наведениюпорядка в этой отрасли» — заявил Николаев, подчеркнув, что сегодняиспользование леса нельзя назвать эффективным — «оно не дает должной отдачи дляроссийской экономики и при этом часто губительно для российских лесов».

«Нынешнее законодательство, к сожалению, позволяетиспользовать самые разные схемы ухода от налогов и платежей. Мы знаем множествопримеров низкоэффективного использования леса, а действия некоторыхлесопользователей и черных лесорубов часто наносят невосполнимый вред природе», — заявил депутат.

Николаев также напомнил, что, помимо принятых недавно впервом чтении поправок в Лесной Кодекс, в соответствии с которыми длялесопереработчиков будут введены конкурсы на заключение договора аренды лесныхучастков, а также будет наложен запрет на их субаренду, сегодня вГосударственной Думе и в Правительстве России готовится ряд законотворческихинициатив, сформулированных по итогам работы группы «Живой лес» ипредварительно обсужденных с Министерством природных ресурсов России напрошедшем в сентябре прошлого года в Иркутске тематическом форуме.

Кроме того, с 1 марта этого года вступит в силу ряд важнейших поправок в Лесной Кодекс, требующих мониторинга правоприменительной практики. Это введение реестра недобросовестных лесопользователей, обязательное использование материалов фото‑ и видеофиксации при сдачи отчетности о вырубках и лесовосстановлении, и некоторые другие. Уже летом мониторинговая группа"Единой России» «Живой лес» намерена представить свой второй доклад ореализации всех этих изменений на местах.

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