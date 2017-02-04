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Ле Пен: Франция должна выйти из состава НАТО

Политика
«Франция должна выйти из военного командования НАТО, чтобы не допустить втягивания ее в войны»
Флаг НАТО
Nicolas Raymond
Флаг НАТО

Париж, 4 февраля 2017, 21:07 — REGNUM  Франция должна выйти из состава Североатлантического альянса, а также усилить собственные вооруженные силы. Об этом, как передает RT, говорится в опубликованной программе лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Франция должна выйти из военного командования НАТО, чтобы не допустить втягивания ее в войны, которые не отвечают ее интересам», — считает политик.

Ле Пен также обещает в полном объеме восстановить военно-промышленный комплекс (ВПК) страны, увеличить военный бюджет до уровня 3% ВВП, а также обеспечить перевооружение ядерных сил.

17 января лидер французской правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен в интервью газете «Известия» заявила, что она намерена признать российский статус Крыма в случае победы на президентских выборах.

«Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ», — сообщила тогда политик.

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