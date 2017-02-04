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Президент Молдавии готов предоставить особый статус Приднестровью

Политика
Населенное на 60% русскими и украинцами Приднестровье в 1992 г. вооруженным путем добилось фактического выхода из состава Молдавии

Кишинёв, 4 февраля 2017, 20:29 — REGNUM  Глава Молдавии Игорь Додон выступает за предоставление республике Приднестровье особого статуса в рамках единой страны. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Facebook после встречи с председателем ОБСЕ Себастьяном.

«Процесс урегулирования приднестровского конфликта должен завершиться реинтеграцией Молдавии и Приднестровья, причем с особым статусом Приднестровья внутри страны», — написал президент страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, населенное на 60% русскими и украинцами Приднестровье в 1992 г. вооруженным путем добилось фактического выхода из состава Молдавии, не приняв национализма, господствовавшего тогда в Молдавии, и не соглашаясь с планами Кишинева присоединиться к Румынии.

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Приднестровское урегулирование
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