Президент Молдавии готов предоставить особый статус Приднестровью

Населенное на 60% русскими и украинцами Приднестровье в 1992 г. вооруженным путем добилось фактического выхода из состава Молдавии

Кишинёв, , 20:29 — REGNUM Глава Молдавии Игорь Додон выступает за предоставление республике Приднестровье особого статуса в рамках единой страны. Об этом глава государства сообщил на своей странице в соцсети Facebook после встречи с председателем ОБСЕ Себастьяном.

«Процесс урегулирования приднестровского конфликта должен завершиться реинтеграцией Молдавии и Приднестровья, причем с особым статусом Приднестровья внутри страны», — написал президент страны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, населенное на 60% русскими и украинцами Приднестровье в 1992 г. вооруженным путем добилось фактического выхода из состава Молдавии, не приняв национализма, господствовавшего тогда в Молдавии, и не соглашаясь с планами Кишинева присоединиться к Румынии.

Читайте также: Игорь Додон: Приднестровский вопрос надо решать путем референдума