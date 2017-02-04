Суббота, 04 Февраля 2017 года
21:05:57 МСК

El Economista: «Россия доставляет гуманитарную помощь в Сирию тоннами»

Политика
У испанской прессы явно истощилась фантазия: со страниц газет и интернет-порталов исчезли мирные жители Алеппо, массово погибающие под бомбами, сбрасываемыми с самолетов ВКС и госпитали, стираемые с лица земли российскими ракетами
Гуманитарная помощь Сирии
Иллюстрация: Mil.ru
Гуманитарная помощь Сирии

Мадрид, 4 февраля 2017, 19:39 — REGNUM  Вместо подобных обличающих сообщений испанские СМИ печатают теперь коротенькие заметки о доставке Россией гуманитарной помощи Сирии.

«Российские военные доставили в Алеппо вчера 3,7 тонны гуманитарной помощи населению. В течение последних суток жители города получили от россиян 3,3 тонны хлеба и 2000 порций горячих блюд. Кроме того, российские самолеты доставили 20,8 тонны гуманитарных грузов в провинцию Дейр-эз-Зор», — пишет El Economista.

Развивать тему и хвалить россиян за оказываемую поддержку жителям «страны кровавого режима» испанская пресса не торопится: наверняка команды от натовских не было расписывать нератные подвиги Кремля. А написать что-то о выдающейся роли коалиции в восстановлении нормальной жизни в Алеппо, так, чтобы затмить добродетели Москвы, не получается. Сведений о гуманитарных колоннах Запада, продвигающихся на помощь сирийцам нет никаких. Поскольку дальше разговоров о поставке продуктов нуждающимся у коалиции дело не идет.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Главное сегодня
NB!
04.02.17
Станислав ТарасовСША выводят Иран в эпицентр сложной борьбы
МоскваРоссия Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
«Барселона» разгромила «Атлетик» (Бильбао)
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
04.02.17
El Economista: «Россия доставляет гуманитарную помощь в Сирию тоннами»
МадридИспания Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры атаковали Норвегию»
ОслоНорвегия Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
04.02.17
«Челси» отомстил «Арсеналу» за прошлое поражение
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.02.17
Алексей Леонков, Дмитрий ЕфимовБлицкриг Порошенко — путь к геноциду
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Почему министерство обороны отказалось от участка в Севастополе?
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Политика
NB!
04.02.17
Анатолий КошкинСобирается ли Трамп «бодаться» с Китаем?
ВашингтонСША Китайско-американские отношения Политика
NB!
04.02.17
Игорь БекшаевПочему сегодня чудеса христианству больше не нужны
МоскваРоссия Вера и современный мир Политика
NB!
04.02.17
«Будапешт ближе к Москве и Вашингтону, чем к Брюсселю»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Депутат Рады: Порошенко 3 года назад обещал закончить войну за две недели
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Министр обороны США: Иран – спонсор терроризма
ТокиоЯпония Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Конфликт в Северной Дакоте: Лагерь индейцев приказано снести
БисмаркСША Коренные народы Америки Экономика
NB!
04.02.17
Актёру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Politico: Трамп все-таки встречался с Тимошенко
ВашингтонСША Украина и США Политика
NB!
04.02.17
Reuters: Трамп не готов отменить ядерную сделку с Ираном
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Юрий БаранчикМосква слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
МинскБелоруссия Будущее Белоруссии после Лукашенко Политика
NB!
04.02.17
«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев
ВаллеттаМальта Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
NB!
04.02.17
Лукашенко огласил решение суда по делу Лапшина
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры заставят голландцев считать результаты выборов вручную»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Госдеп США: в соответствии с указом Трампа аннулированы 60 тысяч виз
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
03.02.17
Олег АйрапетовПадение Севастополя. Неизбежность, которая стала очевидной
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
ещё главное