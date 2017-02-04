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«Русские хакеры атаковали Норвегию»

Политика
Испанская El Mundo с удовольствием оседлала и который месяц продолжает скакать на коньке, несущем газету прямиком к высокой посещаемости ее портала
Приступ безумия
Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР
Приступ безумия

Осло, 4 февраля 2017, 19:37 — REGNUM  «Норвежский МИД, руководящие структуры Вооруженных сил страны и некоторые другие учреждения стали жертвами кибератаки со стороны группы хакеров, подозреваемых в связях с российскими властями. Об этом сообщила норвежская разведслужба PST, — пишет издание. — Утверждается, что интернет-пираты принадлежат к группе АРТ29, которая обвинялась в прошлом году во вмешательстве в избирательный процесс в США» (как всегда в таких случаях, доказательств — нет, прим. — ИА REGNUM ).

«Как сказал в интервью телекомпании TV2 представитель норвежской спецслужбы Арне Кристиан Хаугстойл, атакам с целью фишинга подверглись девять адресов электронной почты. Понять, что было целью операции, по его словам, не представляется возможным, однако то, что это были хакеры, связанные с русскими структурами, сомнений нет. Пресс-секретарь PST Мартин Бернсен добавил, что атака (дата которой не разглашается) была проведена также против агентства радиационной защиты, парламентской группы Норвежской рабочей партии».

Ключевые слова тут «русские хакеры», а что, зачем, почему — уже неважно.

«В стране 11 сентября пройдут всеобщие выборы. Связь между ними и состоявшейся хакерской атакой не установлена», — дополняет слова норвежского разведчика El Mundo.

На читателя все это должно произвести впечатление. Хотя и связей никаких не нашли, но зато выглядят круто — маленькую Норвегию тоже атакуют, как большие США, Великобританию или Германию. Русские, естественно. Кто ж еще?

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