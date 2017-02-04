Суббота, 04 Февраля 2017 года
19:34:44 МСК

Навальный «не сольется в экстазе» с петербургскими оппозиционерами

Политика
Перед входом в здание петербургского штаба Навального стояли пикетчики с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме»

Санкт-Петербург, 4 февраля 2017, 18:49 — REGNUM  Оппозиционный блогер и политик Алексей Навальный открыл первый в России штаб по подготовке к своей президентской кампании 2018 года. Навальный прибыл в Петербург 4 февраля, чтобы встретиться со своими сторонниками и журналистами, передает корреспондент ИА REGNUM. Накануне он покинул Киров, где проходит обвиняемым в повторном процессе по «делу Кировлеса».

В декабре минувшего года Навальный заявил, что собирается баллотироваться в президенты Российской Федерации на выборах в 2018 году.

В Петербурге Навальный сообщил, что не сомневается в обвинительном приговоре суда в Кирове, однако это не помешает его политическим намерениям. «Горжусь, что первый штаб нашей кампании открывается именно в Петербурге, это ключевой город с политической точки зрения, ключевой он и для нас, для нашей кампании. Мы уверены, что получим здесь поддержку», — сказал Навальный.

Он намерен заручиться поддержкой знаковых политических и общественных деятелей Петербурга, но основная цель работы его штаба — в агитации «на земле». Навальный назвал Северную столицу «оплотом демократического электората».

«Это один из немногих регионов, где сохранилась демократическая фракция в Законодательном собрании, но представительство демократов здесь и близко не соответствует реальным настроениям электората», — считает Навальный. Он еще не успел пообщаться с городскими политиками со схожими взглядами, чтобы обсудить возможное сотрудничество в ходе будущей кампании, заявив, что «отложил это на сладкое».

«Я знаю особенности замечательного города Петербурга, где, наверное, ни разу не было такого, чтобы у отделения партии было не два председателя. Понимаю все сложности, отдаю себе отчет, что не получится здесь слиться в едином экстазе среди демократов, в Петербурге точно не получится», — признал Навальный. Несмотря на это, он все же попытается создать в Петербурге оппозиционную коалицию в преддверие выборов.

Среди ключевых тем, о которых Навальный собирается говорить с петербургскими избирателями, он назвал коррупцию, проблему стадиона на Крестовском острове, вопрос передачи Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви, фальсификации на муниципальных и федеральных выборах.

По словам руководителя всероссийского предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, всего в стране намечено открыть 77 региональных штабов. Петербургский штаб возглавила председатель местного отделения основанной Навальным, не зарегистрированной «Партии прогресса» Полина Костылева.

Незадолго до открытия петербургского штаба Навального перед входом в здание появились одиночные пикетчики с плакатами «Вор должен сидеть в тюрьме». Организаторам пришлось на время мероприятия запереть дверь штаба, чтобы, как они пояснили, обеспечить безопасность всех присутствующих.

Напомним, обвинение по делу «Кировлеса» требует приговорить Навального к пяти годам условно, а также взыскать с него штраф в размере 500 тыс. рублей. Приговор будет озвучен 8 февраля. Ранее Навальный оспорил первый приговор по «делу Кировлеса» в Европейском суде по правам человека, который решил, что было нарушено право Навального и его подельника Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство. В связи с этим Верховный суд РФ отменил приговор и направил «дело Кировлеса» на новое рассмотрение.

Читайте ранее в этом сюжете: Навальный решил покинуть Киров, несмотря на подписку о невыезде

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дела Алексея Навального
Главное сегодня
NB!
04.02.17
«Челси» отомстил «Арсеналу» за прошлое поражение
ЛондонВеликобритания Футбол Спорт
NB!
04.02.17
Алексей Леонков, Дмитрий ЕфимовБлицкриг Порошенко — путь к геноциду
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Станислав СтремидловскийПольские фермеры требуют остановить импорт украинского зерна
ВаршаваПольша Украина и Польша Политика
NB!
04.02.17
Почему министерство обороны отказалось от участка в Севастополе?
СевастопольРоссия Земельные споры в Севастополе и Крыму Политика
NB!
04.02.17
Анатолий КошкинСобирается ли Трамп «бодаться» с Китаем?
ВашингтонСША Китайско-американские отношения Политика
NB!
04.02.17
Игорь БекшаевПочему сегодня чудеса христианству больше не нужны
МоскваРоссия Вера и современный мир Политика
NB!
04.02.17
Депутат Рады: Порошенко 3 года назад обещал закончить войну за две недели
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Министр обороны США: Иран – спонсор терроризма
ТокиоЯпония Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Белый дом США расследует утечки переговоров Трампа с главами других стран
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
04.02.17
Конфликт в Северной Дакоте: Лагерь индейцев приказано снести
БисмаркСША Коренные народы Америки Экономика
NB!
04.02.17
Актёру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину
МоскваРоссия Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.02.17
Politico: Трамп все-таки встречался с Тимошенко
ВашингтонСША Украина и США Политика
NB!
04.02.17
Юрий БаранчикМосква слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
МинскБелоруссия Будущее Белоруссии после Лукашенко Политика
NB!
04.02.17
«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев
ВаллеттаМальта Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
NB!
04.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Белорусская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
04.02.17
Лукашенко огласил решение суда по делу Лапшина
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры заставят голландцев считать результаты выборов вручную»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Госдеп США: в соответствии с указом Трампа аннулированы 60 тысяч виз
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
03.02.17
The Telegraph: «Путин уверен, что Порошенко развязал войну из-за денег»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
The Guardian: «Русские хакеры могут разрушить западную демократию»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко отозвал представителей Белоруссии из таможенных органов ЕАЭС
МинскБелоруссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
03.02.17
Елена ХаненковаСтив Бэннон – главный стратег и алармист Белого дома
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное