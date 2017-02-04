Жители Лондона протестуют против миграционного указа Трампа

27 января 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов»

Лондон, , 17:21 — REGNUM Несколько тысячи человек вышли на улицы Лондона, протестуя против миграционной политики президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает в субботу, 4 февраля, ВВС.

«Тысячи протестующих в Лондоне вышли на марш против недавнего указа американского президента Дональда Трампа, запрещающего гражданам 7 преимущественно мусульманских стран въезжать в США», — говорится в сообщении.

Демонстранты, которые выступают против политики действующего главы Белого дома Трампа, собрались и в других городах Великобритании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января 2017 г. президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов»: на 120 дней заморожен прием мигрантов из Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Прием мигрантов из Сирии прекращён полностью на неопределённое время.

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