Депутат Рады: Порошенко получил поддержку за обещание «закончить войну»

«Друг против друга стоят десятки тысяч вооруженных до зубов людей»

Киев, , 16:34 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко должен выполнить предвыборное обещание и закончить войну в Донбассе за 2 недели. Об этом депутат Верховной Рады Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский написал на своей странице в соцсети Facebook.

«Хочу напомнить Петру Алексеевичу (Порошенко), что почти 3 года назад он обещал закончить войну за 2 недели, и именно поэтому получил беспрецедентную поддержку тогда, — пишет политик. — Прошло почти 3 года, а люди по-прежнему гибнут на Донбассе».

Новинский считает, что обстановка в зоне конфликта будет обостряться и далее без реализации Минских соглашений.

«Друг против друга стоят десятки тысяч вооруженных до зубов людей, и гарантировать, что даже мелкая стычка не перерастет в очередную полномасштабную эскалацию, практически нереально», — говорится в сообщении.

Депутат Верховной Рады призвал украинского лидера срочно остановить кровопролитие на Донбассе, отметив, что он в силах это совершить.

«Петр Алексеевич, выполните свое обещание, остановите войну!, — пишет депутат от Оппозиционного блока. — Это целиком и полностью в ваших возможностях. Проявите политическую волю».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 г. на востоке Украины вспыхнула гражданская война после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.