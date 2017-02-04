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Жириновский выдвинет свою кандидатуру на пост президента РФ в 6-й раз

Политика
Выборы президента России пройдут в 2018 году

Москва, 4 февраля 2017, 15:45 — REGNUM  Бессменный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский (сегодня, 4 февраля, он снова был переизбран на эту должность съездом ЛДПР) заявил о намерении баллотироваться на пост президента Российской Федерации в 2018 году. Об этом он заявил журналистам сегодня, 4 февраля.

«Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», — сказал Жириновский.

Ранее на съезде он заявил, что официально кандидатура на выборы президента от ЛДПР будет выдвинута на XXXI съезде ЛДПР 13 декабря текущего года.

Жириновский с гордостью отметил, что выдвижение его кандидатуры в шестой раз станет рекордом для Европы. Никто другой столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

При этом, Жириновский никогда не выигрывал на этих выборах. Однако ветеран российской политики уверен, что шансы на победу у него есть. «Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп», — заявил Жириновский.

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Выборы президента России-2018
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