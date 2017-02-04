Белый дом США: Трамп не давал Тимошенко обещаний насчет санкций против РФ

Вашингтон, , 15:11 — REGNUM Белый дом США опроверг информацию о том, что президент Дональд Трамп якобы дал гарантию бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, что антироссийские санкции отменены не будут. Об этом сегодня, 4 февраля, пишет The Washington Post.

Юлия Тимошенко побывала в Вашингтоне, где приняла участие в Национальном молитвенном завтраке, на котором присутствовал президент США Дональд Трамп.

После этого, издание Politico сообщило, что на этом завтраке Трамп якобы пообщался с Тимошенко и обещал экс-премьеру, что антироссийские санкции отменены не будут.

Но Белый дом США эту информацию опровергает. В заявлении администрации США сказано, что Трамп действительно имел короткий неформальный разговор с Тимошенко во время фотосессии перед приемом на Национальном молитвенном завтраке. Однако, Трамп не давал каких-либо обещаний или официальных гарантий Тимошенко, так как она не является официальным полномочным представителем Украины.