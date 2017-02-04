МИД: Узбекистан твердо намерен развивать всестороннее сотрудничество с США

Ташкент, , 14:59 — REGNUM Узбекистан твердо намерен и впредь развивать всестороннее сотрудничество с Соединенными Штатами Америки и всячески поощрять крепнущее партнерство в разных сферах, говорится в сообщении МИД Узбекистана по случаю вступления Рекса Тиллерсона в должность главы Госдепа США.

Среди таких сфер внешнеполитическое ведомство Узбекистана отметило торгово-экономическую, инвестиционную, технологическую и гуманитарную области.

Узбекистан также намерен всецело поддерживать конструктивный диалог с США по вопросам формирования гражданского общества «на основе принципов взаимопонимания, взаимного уважения и выгоды, учета обоюдных интересов».

МИД Узбекистана выразил уверенность, что «многогранная деятельность Тиллерсона на новом поприще будет всемерно способствовать укреплению мира и стабильности, устойчивому развитию и углублению взаимопонимания между народами».

По данным МИД Узбекистана, США признали независимость Республики Узбекистан 25 декабря 1991 года. Дипломатические отношения установлены 19 февраля 1992 года. Посольство США в Ташкенте открыто в марте 1992 года, Посольство Узбекистана в США начало функционировать в феврале 1993 года. Договорно-правовую базу двусторонних отношений составляют более 60 соглашений.

Узбекско-американские отношения получили наибольшую активность после 11 сентября 2001 года, охватив широкий спектр вопросов. Подписав Декларацию о стратегическом партнёрстве и основах сотрудничества, страны установили качественно новые и взаимовыгодные отношения в политической, экономической, военной, военно-технической, гуманитарной и других областях.

Несмотря на спад в двусторонних отношениях в 2005—2006 гг., обе страны продолжали взаимодействовать в сфере борьбы с международным терроризмом, распространением ОМП, нелегальным оборотом наркотиков, организованной преступностью и др. В последнее время заметно активизировались двусторонние контакты по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений. Об этом свидетельствуют визиты заместителя помощника госсекретаря США Э. Файгенбаума (28 февраля — 5 марта 2007 года), заместителя координатора Госдепа по международным информационным программам Дж. Гарви (3−5 апреля 2007 года), посла США при ОБСЕ Дж. Финли (15−17 марта 2007 года), координатора Госдепартамента по вопросам содействия странам Европы и Евразии Т. Адамса (3−4 июня 2007 года), посла по особым поручениям Госдепа в сфере международной религиозной свободы Дж. Хэнфорда (25−29 июня 2007 года), директора Управления по стратегии, планированию и политике ЦЕНТКОМ ВС США контр-адмирала Дж. Миллера (20−22 декабря 2007 года), командующего ЦЕНТКОМ ВС США адмирала У. Фэллона (24−25 января 2008 года), и. о. заместителя помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии П. Спратлен (28 марта — 1 апреля 2008 года). В рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2007 года прошла встреча министра иностранных дел Республики Узбекистан В. Норова с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии с помощником госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Р. Баучером.