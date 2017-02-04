Жириновский считает, что Белоруссию нужно включить в состав России

Москва, , 14:03 — REGNUM Бессменный лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский предложил Александру Лукашенко включить Белоруссию в состав Российской Федерации. Такое заявление Жириновский сделал сегодня, 4 февраля, на съезде своей партии.

Жириновский сравнил белорусского президента Александра Лукашенко с теленком. «Есть такая русская поговорка: ласковый теленок двух маток сосет», — сказал Жириновский добавив, что белорусский руководитель «высосал из России» все, что можно.

Лидер ЛДПР пояснил, что желание Лукашенко — это оставить Белоруссию отдельным государством, но получать от России блага по внутрироссийским ценам.

«Тогда давайте вы будете частью нашего государства. И вот сидит: дай Россия, дай Евросоюз. Как хорошо», — заявил Жириновский на съезде ЛДПР.

Напомним, накануне Лукашенко в ходе своей пресс-конференции сделал ряд громких обвинений в адрес России. Президент Белоруссии заявил, что Россельхознадзор препятствует ввозу белорусских товаров в Россию и на его руководителя надо завести уголовное дело.

Также Лукашенко заявил, что Россия якобы нарушила договор о границе между двумя странами. Дело в том, что ФСБ России восстановила приграничную зону на российско-белорусской границе. Сделано это было после того, как белорусские власти ввели безвизовый режим для граждан 80 стран. При этом Москва пояснила, что для граждан Белоруссию пересечение российской границы по-прежнему не составит никакого труда.