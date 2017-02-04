МИД РФ: Москва против вмешательства извне в кризис в Венесуэле
Москва, 4 февраля 2017, 13:22 — REGNUM Российская Федерация выступает за то, чтобы процесс урегулирования политического кризиса в Венесуэле проходил в рамках конституционных норм и без вмешательства извне. Соответствующее заявление сделало сегодня, 4 февраля, министерство иностранных дел Российской Федерации.
«Выступаем за то, чтобы проблемы решались в конституционном русле, без деструктивного вмешательства извне», — сказано в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что данное заявление Москва делает в связи со сложной внутриполитической и социально-экономической ситуацией в Венесуэле.
МИД РФ также заверил Венесуэлу в поддержке курса законного правительства.
Ранее МИД РФ заявил, что антиправительственный лагерь в Венесуэле действует по сценарию «цветной революции».