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«Будапешт ближе к Москве и Вашингтону, чем к Брюсселю»

Политика
Испанская El País считает, что венгерский лидер Виктор Орбан «не о том думает» в той напряженной обстановке, которая сложилась сегодня в Европе

Мадрид, 4 февраля 2017, 11:49 — REGNUM  «В то время, когда Европа обеспокоена ростом популистских настроений премьер Венгрии Виктор Орбан поддерживает одного из главных архитекторов этих движений Владимира Путина. Венгерский лидер принял вчера президента России в Будапеште, покритиковал антироссийскую атмосферу в ЕС и заявил, что антироссийские санкции негативно влияют на Венгрию», — с раздражением отмечает испанское издание.

«Антироссийская политика на Западе стала модной, однако трудно представить глобальное экономическое процветание без участия в нем России», — цитирует газета Орбана. — Националист Орбан — один из немногих европейских политиков, положительно оценивших избрание Дональда Трампа. Он всячески укрепляет связи с российским президентом и постоянно говорит о необходимости отмены антироссийских санкций. В Брюсселе за этим следят с озабоченностью».

«Похоже, что сегодня Будапешт ближе к Вашингтону, чем к Брюсселю», — считает варшавский корреспондент газеты Мария Саукильо.

Ничего удивительного в этом, в общем-то нет, если учесть, что испанская пресса уже готова считать американского и российского «близнецами-братьсями» и с тревогой отмечает, что «Путин выбрал очень удачный момент для визита к евроскептику Орбану: весь Евросоюз сейчас сосредоточен на выборе манеры поведения в общении с Трампом, на Венгрию мало кто обращает внимание». Точнее, ни у кого просто не доходят руки, чтобы попытаться продиктовать Венгрии, как себя вести с посланцем Кремля.

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