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Совбез ООН снял санкции с главы Исламской партии Афганистана

Политика
«Мясник Кабула» больше не террорист
Афганские исламисты. 1987
erwinlux
Афганские исламисты. 1987

Нью-Йорк, США, 4 февраля 2017, 10:45 — REGNUM  Совет Безопасности Организации Объединенных Наций снял санкции с лидера афганской партии «Хезб-э-Ислами» Гульбеддина Хекматияра. Об этом сегодня, 4 февраля, сообщает Reuters.

Сообщается, что правительство Афганистана направило в Совбез ООН письмо с просьбой снять санкции с лидера партии «Хезб-э-Ислами» (Исламская партия Афганистана), после того, как в конце сентября 2016 года афганские власти подписали мирное соглашение с этой партией.

Исламская партия Афганистана была основана в далеком 1976 году в Пакистане после раскола в «Исламском обществе Афганистана» из-за неудачного восстания исламистов против афганского режима Мухаммеда Дауда. Основателем партии и её нынешним лидером является Гульбеддин Хекматияр.

Эта партия, в основном, состоит из пуштунов. Одно время она считалась афганским аналогом движения «Братья-мусульмане». Исламская партия Афганистана и Хекматияр были активными борцами против Демократической республики Афганистан и поддерживающего её Ограниченного контингента советских войск в Афганистане. Хекматияр и его партия получали активную поддержку со стороны пакистанских спецслужб.

После вывода советских войск из Афганистана и падения правительства Наджибуллы, Хекматияр активно включился в борьбу за власть в Афганистане. В январе 1994 года Хекматияр вступил в альянс с генералом Абдул-Рашидом Дустумом. Они начали военное противоборство с Ахмад Шахом Масудом за контроль над Кабулом. В результате артиллерийских обстрелов столицы, организованных Хекматияром, погибло около 4 тыс. мирных жителей. В июне 1996 года он смог стать премьер-министром Афганистана в правительстве Бурхануддина Раббани.

После того, как Пакистан переключил всю свою поддержку на движение «Талибан», Хекматияр потерпел сокрушительное поражение и был вынужден укрыться в Иране. После того как США свергли «Талибан» в 2001 году, они исключили Хекматияра из состава нового афганского правительства. Впоследствии, по мере того как Хекматияр начал высказываться в поддержку «Талибана» и «Аль-Каиды», он был выслан Ираном и чуть не был убит в ходе авианалёта США.

В 2003 году был объявлен США террористом и внесён в «чёрный список» ООН наряду с муллой Омаром и бен Ладеном. Однако многие близкие советники Хекматияра вошли в состав коалиционного правительства Хамида Карзая.

В сентябре 2016 г. власти Афганистана подписали мирное соглашение с Хекматияром. Соглашение предусматривает амнистию в отношении Хекматияра и освобождение из тюрьмы некоторых его сторонников. Исламская партия Афганистана, в свою очередь, согласилось следовать конституционным нормам и расформировать свое боевое крыло, которое считалось вторым по величине неправительственным военизированным формированием после движения «Талибан».

В кабуле прошли акции протеста против амнистии Хекматияра. Протестующие называли Хекматияра «мясником Кабула», имея ввиду артиллерийские обстрелы столицы, организованные им в начале 1990-х годов. Тогда большая часть города была разрушена и по самым скромным оценкам погибли четыре тысячи человек.

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