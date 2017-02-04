Инициаторы переименования Калининграда в Кёнигсберг названы экстремистами

Калининград, , 11:32 — REGNUM Калининградская общественная организация «Балтийский авангард русского сопротивления» (БАРС) осуществляет экстремистскую деятельность и на этом основании может быть закрыта. Такой вывод следует из предупреждения за подписью прокурора Калининградской области Сергея Табельского, вынесенного в адрес калининградца Александра Оршулевича, возглавляющего «авангард» (документ опубликован на странице Оршулевича в соцсети, уточняет корреспондент ИА REGNUM ).

Во-первых, прокуратура требует от БАРСа зарегистрироваться в качестве политической партии, поскольку «авангард» ставит перед собой политические цели и имеет политическую программу.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что политические пристрастия «авангарда» обнажились летом 2016 года. Тогда БАРС запустил интернет-петицию «Вернуть Калининграду имя Кёнигсберг!», где выразил уверенность, что «разумный ребрендинг нашего янтарного края благоприятно скажется на межнациональных отношениях в Восточной Европе». Осенью «авангардисты» выступили в Немецко-Русском доме (ныне ликвидированном), обвинив Советский Союз в объявлении «бескомпромиссной войны истории, наследию и будущему государству Российскому». Также БАРС готовился к «Русскому маршу» под лозунгом «К Свободной России через Свободную Пруссию!»

Во-вторых, прокуратура указывает, что согласно п.4 ст. 19 ФЗ №82 «Об общественных объединениях», в деятельности общественной организации не может участвовать лицо, осужденное за экстремизм, тем более быть её руководителем. Лидер же БАРСа Оршулевич в 2013 году был осужден по ч.1 ст 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и оштрафован на 40 тыс. рублей.

В-третьих, прокуратура зафиксировала ряд дискриминационных положений в уставе БАРСа, что является недопустимым по закону «О противодействии экстремистской деятельности». В частности, «авангардисты» ввели ограничения в членстве организации, запретив вступать «сотрудникам силовых структур и гражданских ведомств политического режима, имеющего преемственность от коммунистов», а также женщинам и духовенству Русской православной церкви.

В-четвёртых, прокуратура установила, что не являясь молодёжным движением, БАРС привлёк к себе, как минимум, пять несовершеннолетних граждан.

Таким образом, делает вывод прокуратура, нарушения закона налицо, однако в силу ст. 7 ФЗ №114 «О противодействии экстремистской деятельности», «авангарду» даётся время их устранить.

Оршулевич заявил в соцсети, что обжалует предупреждение в суде. Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что если суд признает предупреждение законным, а нарушения, выявленные прокуратурой, не будут устранены к 1 апреля 2017 года, то появится законная возможность обратиться в суд с заявлением о признании БАРСа экстремистской организацией и запрете деятельности.

ИА REGNUM напоминает, что «БАРС» начал активно вести деятельность минувшим летом после того, как Оршулевич вернулся из Киева, где принял участие в неонацистской конференции «по вопросу создания Балтийско-Черноморского Союза» (организатор — «Гражданский корпус «Азов» — молодёжная организация, опекаемая нацистским полком «Азов»).