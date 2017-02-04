Депутат рады: Порошенко три года назад обещал закончить войну за две недели

Киев, , 10:24 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины от Оппозиционного блока Вадим Новинский призвал украинского президента Петра Порошенко выполнить свое предвыборное обещание, данное почти три года назад. Свой призыв Новинский опубликовал сегодня, 4 февраля, на своей странице в Facebook.

Депутат напоминает Петру Порошенко, что в 2014 году, в ходе президентской кампании, тот дал обещание, что придя к власти, в течение двух недель он завершит войну в Донбассе.

«Хочу напомнить Петру Алексеевичу, что почти три года назад он обещал закончить войну за две недели, и именно потому получил беспрецедентную поддержку тогда», — пишет Новинский.

Он справедливо указывает, что с тех пор прошло уже три года, а война в Донбассе продолжается и гибнут мирные люди.

По мнению Новинского, чтобы остановить гражданскую войну, Порошенко должен проявить политическую воли и выполнить Минские соглашения.

Напомним, очередное обострение в Донбассе началось в конце января нынешнего года. Украинские войска перешли в наступление на позиции войск ДНР. Наиболее интенсивные бои идут в районе Авдеевки. При этом министерство обороны Украины прямо заявила, что наступление было начато именно ВСУ.