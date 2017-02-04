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Минюст США оспорит решение суда в Сиэтле, приостановившего указ Трампа

Политика
Демократы так и не смирились с поражением

Вашингтон, 4 февраля 2017, 08:53 — REGNUM  Министерство юстиции США намерено опротестовать решение суда в Сиэтле, который временно приостановил миграционный указ президента Дональда Трампа. Об этом сегодня, 4 февраля, завил пресс-секретарь президента США Джон Спайсер.

Он заявил, что миграционный указ Трампа призван защищать страну, так как у Трампа есть конституционное право и обязанность защищать американский народ.

Напомним, президент США своим указом на 120 дней ограничил въезд в страну беженцев и на 90 дней приостановил въезд в страну лиц из мусульманских стран: Ирака, Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана, и Йемена.

Федеральный суд в городе Сиэтл (штат Вашингтон) ввел временный запрет на выполнение этого указа. Решение федерального судьи из Сиэтла Джеймса Робарта действует на всей территории США. Действие миграционного закона Трампа приостановлено на срок рассмотрения в федеральном суде Сиэтла иска, поданного прокурором штата Вашингтона о признании введенных 45-м президентом США ограничительных мер неконституционными.

Политические противники Трампа обрушились на него с резкой критикой из-за этого указа. В крупных городах США проходят антитрамповские акции протеста.

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