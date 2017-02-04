Военные Китая: Заявления Пентагона вызовут «нестабильность» в регионе

Пекин, , 06:43 — REGNUM Китайские военные заявляют, что замечания нового главы Пентагона Джеймса Мэттиса об островах в Южно-Китайском море могут стать причиной «нестабильности» в регионе, передает Associated Press 4 февраля.

Представитель Министерства обороны Китая Лю Кан призвал США прекратить «принятие неправильных замечаний» по вопросу о спорных островах Дяо Юй Дао (Сэнкаку), которые Мэттис считает подлежащими договору о взаимной обороне между США и Японией.

В заявлении, размещенном на сайте минобороны КНР, высказано пожелание «не усложнять вопрос» и не способствовать созданию «нестабильной ситуации в регионе».

Как сообщало ИА REGNUM, новый глава Пентагона Джеймс Мэттис находится в первой иностранной поездке на посту главы американских военных, в ходе которой он уже посетил Южную Корею и сейчас находится в Японии.

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