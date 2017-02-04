ООН: Беженцами могут стать 250 тыс. жителей западного Мосула

В западной части города до сих пор остается около 750 тыс. человек

Мосул, Ирак, , 06:29 — REGNUM Управление Верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ ООН) готовится принять до 250 тыс. беженцев из западного Мосула — после того, как иракская армия начнет наступление на правобережную часть города, все еще удерживаемую «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает Центр новостей ООН 4 февраля.

«Значительное количество людей сейчас оказалось в ловушке в западной части Мосула, и мы, конечно, крайне обеспокоены их состоянием», — сообщил пресс-секретарь УВКБ ООН Мэтью Солтмарш.

По информации ООН, в западном Мосуле до сих пор остается около 750 тыс. человек, большая часть из них — женщины и дети. На данный момент УВКБ ООН готовит план действий на случай массового исхода беженцев из города.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала военной операции армии Ирака по освобождению Мосула в октябре прошлого года из города, удерживаемого ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с 2014 года бежало 160 тыс. человек. Не менее 30 тыс. беженцев уже вернулись в восточный Мосул, который в январе был освобожден от террористов.

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