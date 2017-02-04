Министр обороны США должен «помирить» Японию и Южную Корею

Токио, , 05:44 — REGNUM Министр обороны Японии Томоми Инада надеется, что министр обороны США Джеймс Мэттис, который находится с первым иностранным визитом в две азиатские страны, будет «способствовать укреплению сотрудничества» между странами, передает Reuters 4 февраля.

«Ситуация в сфере безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе становится все более и более серьезной, — считает Инада. — И Южная Корея является нашим важным соседом. Я хочу, чтобы визит (министра обороны США — прим. ИА REGNUM ) Мэттиса в Японию и Южную Корею привел к укреплению сотрудничества».

Стоит отметить, что между Японией и Южной Кореей в прошлом месяце произошел дипломатический скандал. Японский посол в Сеуле был отозван после того, как перед консульством Японии появилась статуя корейской «женщины для утех» — таким образом Южная Корея напомнила о сексуальной эксплуатации корейских женщин японскими милитаристами во время Второй Мировой войны.

Тем не менее, несмотря на исторические разногласия, Япония и Южная Корея являются ключевыми союзниками США в регионе и имеют однозначного «общего врага» — Северную Корею.

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