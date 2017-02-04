Суббота, 04 Февраля 2017 года
05:56:32 МСК

Чуркин провёл переговоры с новым постпредом США при ООН

Политика
Стороны выразили намерение «тесно взаимодействовать» в Организации Объединённых Наций

Нью-Йорк, США, 4 февраля 2017, 05:30 — REGNUM  Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин 3 февраля провёл первые переговоры со своим новым коллегой из США Никки Хейли. Об этом сообщает пресс-служба российского представительства при ООН, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц», — говорится в сообщении.

Днём ранее Никки Хелли впервые выступила на открытом заседании Совета Безопасности ООН. Американский дипломат, в частности, заявила, что «Крым — это часть Украины», и санкции США, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт Украине контроль над полуостровом. Она также отметила, что Вашингтон хочет улучшения отношений с Москвой, однако «вопиющая ситуация на востоке Украины требует чёткого и решительного осуждения действий России».

Вместе с тем, Виталий Чуркин позднее охарактеризовал первое выступление нового постпреда США как «достаточно дружелюбное» и отметил «довольно ощутимую смену тона». Чуркин сообщил, что в ходе встречи намерен поговорить с Хейли «о жизни».

Читайте также:

Белый дом: Постпред при ООН чётко выразила позицию США по Крыму

Пушков: В словах нового постпреда США при ООН — риторика Пауэр

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Российско-американские отношения
Главное сегодня
NB!
04.02.17
Reuters: Трамп не готов отменить ядерную сделку с Ираном
ВашингтонСША Противостояние Ирана и США Политика
NB!
04.02.17
Юрий БаранчикМосква слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
МинскБелоруссия Будущее Белоруссии после Лукашенко Политика
NB!
04.02.17
«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев
ВаллеттаМальта Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
NB!
04.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Белорусская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
04.02.17
Лукашенко огласил решение суда по делу Лапшина
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры заставят голландцев считать результаты выборов вручную»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
03.02.17
Олег АйрапетовПадение Севастополя. Неизбежность, которая стала очевидной
СевастопольРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
03.02.17
The Telegraph: «Путин уверен, что Порошенко развязал войну из-за денег»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
The Guardian: «Русские хакеры могут разрушить западную демократию»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко отозвал представителей Белоруссии из таможенных органов ЕАЭС
МинскБелоруссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
03.02.17
Елена ХаненковаСтив Бэннон – главный стратег и алармист Белого дома
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Борис МарцинкевичWestinghouse: Контуры российско-американской «большой сделки»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 3 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Назарбаев переживает за коррупционеров больше их родителей
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Киев готовит встречу Порошенко с Трампом и ввод в Донбасс «голубых касок»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве
МоскваРоссия Отношения России и Венесуэлы Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
Ждет ли Бразилию новый импичмент?
БразилиаБразилия Бразилия: импичмент президента и его последствия Политика
NB!
03.02.17
В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
ещё главное