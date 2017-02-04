Чуркин провёл переговоры с новым постпредом США при ООН

Нью-Йорк, США, , 05:30 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин 3 февраля провёл первые переговоры со своим новым коллегой из США Никки Хейли. Об этом сообщает пресс-служба российского представительства при ООН, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Российский постпред принял Никки Хейли в своей резиденции. С обеих сторон было выражено намерение тесно взаимодействовать в ООН в соответствии с настроем своих столиц», — говорится в сообщении.

Днём ранее Никки Хелли впервые выступила на открытом заседании Совета Безопасности ООН. Американский дипломат, в частности, заявила, что «Крым — это часть Украины», и санкции США, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернёт Украине контроль над полуостровом. Она также отметила, что Вашингтон хочет улучшения отношений с Москвой, однако «вопиющая ситуация на востоке Украины требует чёткого и решительного осуждения действий России».

Вместе с тем, Виталий Чуркин позднее охарактеризовал первое выступление нового постпреда США как «достаточно дружелюбное» и отметил «довольно ощутимую смену тона». Чуркин сообщил, что в ходе встречи намерен поговорить с Хейли «о жизни».

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