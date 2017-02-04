США будут добиваться реформы миротворческих миссий ООН

Нью-Йорк, США, , 05:14 — REGNUM Одним из главных приоритетов нового постоянного представителя США в Организации Объединенных Наций станет продвижение реформы миротворческих миссий ООН, передает Associated Press 4 февраля.

В настоящий момент миротворческие миссии стоят международной организации $8 млрд в год, однако их эффективность вызывает вопросы у США.

В частности, Хейли считает «ужасной» миссию ООН в Южном Судане (МООНЮС) — правительство не сотрудничает с МООНЮС, имеющей бюджет около $1 млрд, из-за чего 13 000 военнослужащих и полицейских показали себя «беспомощно» во время эскалации насилия в Джубе в июле прошлого года.

Также постпред США называет «бесполезной» миссию на Гаити, где ООН содержит 5000 военнослужащих. Среди успешных миссий Хейли выделяет Сьерра-Леоне.

Хейли считает, что во многих случаях страны посылают своих солдат в миссии «просто чтобы заработать деньги» или с политическими целями.

«Миссии не предназначены для борьбы, они не предназначены для того, чтобы принимать чью-либо сторону, — считает Хэйли. — Они нужны, чтобы сохранить мир».

Сообщается, что постпред США намерена требовать полного отчета о тратах миротворческих миссиях ООН, максимальный вклад в обеспечение которых, 28,5%, вносят именно Соединенные Штаты.

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