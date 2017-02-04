Актёру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину
Основанием для отказа во въезде послужила запись в блоге актёра на тему шествия Бессмертного полка в Киеве
Москва, 4 февраля 2017, 05:00 — REGNUM Российскому актёру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину. Об этом он сообщил на своей станице в LiveJournal.
«В страну где идёт борьба со своим народом, меня украинца по матери, не пускают», — написал Садальский.
Актёр опубликовал снимок постановления Службы безопасности Украины, из которого следует, что основанием для отказа во въезде послужила запись в его блоге на тему шествия Бессмертного полка в Киеве, а также тот факт, что в сентябре 2016 года он «гастролировал в оккупированном Крыму».
Из приведённого документа следует, что въезд на Украину также запрещён актрисе Татьяне Васильевой.
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