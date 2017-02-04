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Марин Ле Пен объявила о начале предвыборной гонки

Политика
«Восстановление суверенитета Франции станет главной осью нашей кампании»

Париж, 4 февраля 2017, 04:50 — REGNUM  Кандидат в президенты Франции от партии Национальный фронт Марин Ле Пен объявила о начале борьбы за пост президента Франции, передает Reuters 4 февраля.

Ле Пен опубликовала манифест из 144 «президентских обязательств», среди которых, в частности: борьба страны за выход из зоны евро, введение налога на импорт, ужесточение иммиграционных правил, ограничение на прием иностранцев на работу и снижение пенсионного возраста.

«Восстановление суверенитета Франции станет главной осью нашей кампании», — сообщил идеолог «Национального фронта» Жан Мессиха, который курировал разработку манифеста Ле Пен.

Также сообщается, что сегодня в Лионе состоится митинг, на котором Ле Пен официально предъявит «президентские обязательства» своим сторонникам.

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