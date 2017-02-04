Politico: Трамп все-таки встречался с Тимошенко

«Госпожа Тимошенко ждала президента Трампа в коридоре рядом с уборной»

Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Президент США Дональд Трамп все-таки побеседовал с украинским политиком Юлией Тимошенко и пообещал ей «не оставить» Украину, сообщает издание Politico 4 февраля.

Как ранее сообщали свидетели, разговор произошел во время Национального молитвенного завтрака, в котором президент Трамп принимал участие в Вашингтоне. В частности, президент США сообщил Тимошенко, что не намерен отменять санкции в отношении России.

Украинское посольство и организаторы Национального молитвенного завтрака не смогли подтвердить факт беседы. Другие свидетели сообщают, что Трамп и Тимошеноко все-таки встретились, но «переговоры» или «беседа» — это преувеличение.

«Госпожа Тимошенко ждала президента Трампа в коридоре рядом с уборной в надежде поймать его на минуту для рукопожатия, — сообщил Джефф Бирнбаум, который представляет Национальный совет по реформе Украины. — Ни одна реальная встреча не состоялась. Президент поздоровался со многими людьми, и, видимо, одной из них была госпожа Тимошенко».

Тем не менее, по информации Politico, «администрация президента Украины разъярена». — в Вашингтоне и Киеве встреча Трампа и Тимошенко уже стала предметом оживленных дискуссий, вне зависимости от того, состоялась она или нет на самом деле.

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