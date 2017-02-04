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Белый дом анонсировал телефонный разговор Трампа с Порошенко

Политика
Разговор президентов США и Украины состоится вечером 4 февраля

Вашингтон, 4 февраля 2017, 03:46 — REGNUM  Президент США Дональда Трамп в субботу, 4 февраля, проведёт телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Уточняется, что разговор запланирован на 16:45 по восточному времени США (около полуночи по киевскому времени). В тот же день Дональд Трамп проведёт телефонные переговоры с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и премьер-министром Италии Паоло Джентилони.

17 января Порошенко заявил, что согласовал с Трампом дату своего визита в Вашингтон, отметив, что поездка состоится «сразу после инаугурации» нового главы Белого дома. По словам президента Украины, стороны намерены обсудить «широкий круг вопросов».

На текущей неделе постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил, что Пётр Порошенко может нанести официальный визит США, в ходе которого проведёт встречи в Вашингтоне и примет участие в запланированных на 21 февраля дебатах Совета безопасности ООН на тему конфликтов в Европе.

Напонмим, что 28 января состоялся первый телефонный разговор Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. ЛидерыРоссии и США обсудили восстановление торгово-экономических связей между двумя странами, борьбу с международным терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, иранскую ядерную программу и арабо-израильский конфликт, а также основные аспекты кризиса на Украине.

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