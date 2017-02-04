СМИ: Дочь Трампа помешала отменить указ Обамы о защите прав ЛГБТ

Проект документа, отменяющего ряд послаблений для представителей ЛГБТ, не попал на стол к главе Белого дома

Вашингтон, , 03:28 — REGNUM Дочь президента США Иванка Трамп и её супруг Джаред Кушнер предотвратили отмену указа бывшего главы государства Барака Обамы от 2014 года о запрете дискриминации представителей сексменьшинств на рабочем месте, передаёт Politico.

По информации издания, неофициальный проект документа, который отменял ряд послаблений для представителей ЛГБТ и религиозных меньшинств, циркулировал в Вашингтоне последние несколько дней. Иванка Трамп и Джаред Кушнер смогли добиться того, чтобы он не попал на стол к президенту.

Джаред Кушнер официально является советником Дональда Трампа, а дочь главы государства считается его ближайшим неформальным советником.

Впрочем источники в Белом доме отмечают, что документ представлял собой лишь черновик, в котором содержались «некоторые идеи», и вряд ли мог бы быть подписан главой государства.

Напомним, ранее на этой неделе в Белом доме заявили, что поддержка программы Барака Обамы по защите работающих представителей ЛГБТ будет продолжена, и заверили, что Дональд Трамп будет «проявлять уважение и поддержку прав ЛГБТ-сообщества, как он и говорил на протяжении президентской кампании».