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Пентагон «отчитался» о рейде в Йемене видеозаписью 10-летней давности

Политика
«Это не имеет значения, когда видео было сделано»

Вашингтон, 4 февраля 2017, 03:25 — REGNUM  Пентагон опубликовал, но позднее оперативно удалил с своего сайта видео десятилетней давности, которое было «добыто» во время проведения рейда в Йемене, передает Reuters 4 февраля.

«Видеоклип, который был опубликован и затем удален, был одним из 25 видео, которые появились в 2007 году», — сообщил журналистам Адам Райсман, старший аналитик группы разведки SITE, которая отслеживает экстремистов в Интернете.

По словам Райсмана, единственное различие в том, что Пентагон добавил на видео исламистов субтитры.

Представитель Центрального командования США полковник Джон Томас подтвердил, что видео было удалено с сайта, потому что его содержимое было старым.

«Мы не хотим, чтобы казалось, что мы пытались выдать старое видео как новое», — сообщил Томас.

Тем не менее, официальный представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис считает, что видео не потеряло своей актуальности, даже если и было создано ранее.

«Это не имеет значения, когда видео было сделано, — считает Дэвис. — Оно все еще иллюстрирует, кто они и каковы их намерения».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января Пентагон отчитался о рейде в провинции Аль-Байда в Йемене, в ходе которого были убиты 14 боевиков «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и один военнослужащий армии США. Местные медицинские работники заявляют также о гибели 30 человек, в том числе 10 женщин и детей.

Читайте ранее в этом сюжете: Военные США подтверждают, что, «возможно, убили гражданских» в Йемене

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