Лидеры ЕС обсудят проект «разноскоростной Европы»
Валетта, Мальта, 4 февраля 2017, 02:53 — REGNUM Страны-основатели ЕС предложили лидерам Евросоюза проект «разноскоростной Европы» — предложение о различных уровнях интеграции для стран внутри блока, передает Reuters 4 февраля.
«Это будет ЕС с разной скоростью, — сообщила канцлер Германии Ангела Меркель. — Не все будут принимать участие в одних и тех же уровнях интеграции».
В заявлении от Германии, Франции и стран Бенилюкса (Бельгия, Нидерландыи Люксембург) в качестве выхода из «тупика» после Brexit для развития блока предлагаются «разные пути интеграции и сотрудничества», которые «могли бы обеспечить эффективные ответы на вызовы, которые по-разному влияют на государства-члены».
Планируется, что документ о «разноскоростной Европе» будет обсужден 27 лидерами ЕС на саммите в Риме 25 марта. Великобритания, которая находится в процессе выхода из блока, к участию в обсуждении не приглашена.
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