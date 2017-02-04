США прекратили действие 60000 виз для граждан из мусульманских стран

В Соединенные Штаты запрещен въезд для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана

Вашингтон, , 02:38 — REGNUM «Антииммиграционный указ» президента США Дональда Трампа работает: прекращено действие десятков тысяч виз граждан из мусульманских стран, передает Associated Press 4 февраля.

«Визы примерно 60 тысяч физических лиц были временно отозваны в связи с распоряжением (президента)», — сообщил журналистам пресс-секретарь консульского отдела Государственного департамента Вильям Кокс.

«Временный отзыв означает, что Госдепартамент признал недействительными визы для поездок в Соединенные Штаты, — пояснил Кокс, — однако граждане могут восстановить действие визы в последующее время».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому на 90 дней в Соединенные Штаты запрещен въезд для граждан Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Исключение сделано для владельцев грин-карт — граждан, имеющих вид на жительство в США.

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