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Соглашения о примирении заключили ещё 12 населённых пунктов Сирии

Политика
В течение суток в Сирии зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня

Москва, 4 февраля 2017, 02:33 — REGNUM  В Сирии 3 февраля подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения огня ещё шести населённых пунктов в провинциях Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Соглашения подписали представители населённых пунктов Билалия, Хазрама, Хауш-эс-Сальхия, Айн-Зрэкия, Нашабия, Хаззэ, Сакба, Кафер-Батна, Хаммурия, Байт-Сава и Замалька в провинции Дамаск, а также Эль-Миштия в провинции Латакия.

Таким образом, общее количество населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 1189.

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Продолжены переговоры о прекращении огня с отрядами вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо, Дамаск, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. На данный момент, о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий заявили 109 вооружённых формирований, в том числе к новому соглашению о прекращении огня присоединились 64 группировки.

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Сообщается, что за сутки под контроль правительственных войск перешло более 56 квадратных километров территории, а с начала текущего освобождено уже около 990 квадратных километров.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, в течение суток было зафиксировано три нарушения в провинциях Латакия и Хама.

Турецкой частью представительства было зафиксировано пять нарушений в провинциях Идлиб, Дамаск, Алеппо и Хомс, однако в ходе разбирательства по данным фактам российской частью представительства было подтверждено только два из этих случаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

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