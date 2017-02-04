Порошенко и Эрдоган готовы «обеспечивать мир» в Черноморском регионе

Киев, , 02:13 — REGNUM Президенты Украины и Турции Пётр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля обменялись поздравлениями по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений и выразили намерения углублять сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Порошенко в своём послании указал, что за четверть века отношения двух стран «приобрели стратегическое измерение и глубину», и Турция «на практике продемонстрировала свою приверженность основополагающим принципам международного права и солидарность с Украиной».

Он отметил, что Турция осудила воссоединение Крыма с Россией и конфликт в Донбассе и подчеркнул в этой связи, что «обеспечение мира в регионе Чёрного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции».

Одной из основных составляющих двусторонних отношений Порошенко также назвал сотрудничество между Украиной и Турцией в торгово-экономической сфере. Дальнейшему расширению сотрудничества, по его словам, должно поспособствовать подписание Соглашения о зоне свободной торговли.

Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны охарактеризовал отношения между Анкарой и Киевом как «стратегическое партнёрство». «Вызовы, с которыми мы столкнулись на региональном и международном уровнях, ещё раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент», — приводит текст его послания пресс-служба президента Украины.

«Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнёра Украины», — заявил Эрдоган и выразил надежду, что его визит на Украину, который планируется в ближайшие месяцы, даст «новый импульс отношениям».