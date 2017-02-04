Суббота, 04 Февраля 2017 года
02:54:12 МСК

Порошенко и Эрдоган готовы «обеспечивать мир» в Черноморском регионе

Политика
Президенты Украины и Турции поздравили друг друга с 25-й годовщиной установления дипломатических отношений

Киев, 4 февраля 2017, 02:13 — REGNUM  Президенты Украины и Турции Пётр Порошенко и Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля обменялись поздравлениями по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений и выразили намерения углублять сотрудничество двух стран. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Пётр Порошенко в своём послании указал, что за четверть века отношения двух стран «приобрели стратегическое измерение и глубину», и Турция «на практике продемонстрировала свою приверженность основополагающим принципам международного права и солидарность с Украиной».

Он отметил, что Турция осудила воссоединение Крыма с Россией и конфликт в Донбассе и подчеркнул в этой связи, что «обеспечение мира в регионе Чёрного моря является общей жизненно важной задачей Украины и Турции».

Одной из основных составляющих двусторонних отношений Порошенко также назвал сотрудничество между Украиной и Турцией в торгово-экономической сфере. Дальнейшему расширению сотрудничества, по его словам, должно поспособствовать подписание Соглашения о зоне свободной торговли.

Реджеп Тайип Эрдоган со своей стороны охарактеризовал отношения между Анкарой и Киевом как «стратегическое партнёрство». «Вызовы, с которыми мы столкнулись на региональном и международном уровнях, ещё раз доказали, что турецко-украинская дружба опирается на прочный фундамент», — приводит текст его послания пресс-служба президента Украины.

«Турция, несомненно, будет поддерживать решение проблем в регионе на основе сохранения территориальной целостности и суверенитета нашего стратегического партнёра Украины», — заявил Эрдоган и выразил надежду, что его визит на Украину, который планируется в ближайшие месяцы, даст «новый импульс отношениям».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине
Главное сегодня
NB!
04.02.17
Юрий БаранчикМосква слезам не верит: эпоха Лукашенко завершается
МинскБелоруссия Будущее Белоруссии после Лукашенко Политика
NB!
04.02.17
«Врачи без границ»: Евросоюз готов «принести в жертву» тысячи беженцев
ВаллеттаМальта Проблема с беженцами в ЕС и Австралии Общество
NB!
04.02.17
Николай ИвановПодземный дворец коммунизма: Станция «Белорусская»
МоскваРоссия Московский метрополитен: классические образцы Общество
NB!
04.02.17
Лукашенко огласил решение суда по делу Лапшина
МинскБелоруссия Экстрадиция блогера Лапшина в Азербайджан Политика
NB!
04.02.17
«Русские хакеры заставят голландцев считать результаты выборов вручную»
МадридИспания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
04.02.17
Госдеп США: в соответствии с указом Трампа аннулированы 60 тысяч виз
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
03.02.17
The Telegraph: «Путин уверен, что Порошенко развязал войну из-за денег»
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
The Guardian: «Русские хакеры могут разрушить западную демократию»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
03.02.17
Лукашенко отозвал представителей Белоруссии из таможенных органов ЕАЭС
МинскБелоруссия Евразийский экономический союз Политика
NB!
03.02.17
Елена ХаненковаСтив Бэннон – главный стратег и алармист Белого дома
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
03.02.17
Борис МарцинкевичWestinghouse: Контуры российско-американской «большой сделки»
МоскваРоссия Проект «Геоэнергетика» Экономика
NB!
03.02.17
Вице-премьера Тасмагамбетова отправили послом Казахстана в Россию
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Назарбаев переживает за коррупционеров больше их родителей
АстанаКазахстан Правительство Казахстана Политика
NB!
03.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMКлиенты Приватбанка массово переходят в российские банки на Украине: обзор
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
03.02.17
Киев готовит встречу Порошенко с Трампом и ввод в Донбасс «голубых касок»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
03.02.17
Сергей Лавров и Делси Родригес 6 февраля проведут переговоры в Москве
МоскваРоссия Отношения России и Венесуэлы Политика
NB!
03.02.17
Музею в парке — нет! Махачкалинцы не дали начать стройку
МахачкалаРоссия Незаконное строительство и самозахваты земель Общество
NB!
03.02.17
В феврале на Украине могут остановиться все ТЭС и ТЭЦ из-за блокады ДНР
КиевУкраина Гражданская война на Украине Экономика
NB!
03.02.17
В Совфеде призвали не накалять отношения между Россией и Белоруссией
МоскваРоссия Союзное государство России и Белоруссии Политика
NB!
03.02.17
«Газпром» торопится построить Nord Stream-2 ради преимущества перед Киевом»
МоскваРоссия Северо-Европейский газопровод (Nord Stream) Экономика
NB!
03.02.17
Сергей БеловThe National Interest: Является ли Россия угрозой для США?
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
03.02.17
Трамп решил вооружить курдов на севере Сирии
ВашингтонСША Курдистан Политика
ещё главное