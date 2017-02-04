«Антикоррупционный протест» в Румынии продолжается четвертый день

Бухарест, , 02:02 — REGNUM На улицы Бухареста снова вышли десятки тысяч протестующих, недовольных принятым законом о «декриминализации» коррупционных преступлений чиновников, передает Associated Press 4 февраля.

Массовая демонстрация на улицах румынской столицы проходит мирно и напоминает большой карнавал — протестующие граждане несут гигантские фигуры политиков, изображенных в сатирическом стиле, дуют в свистки и размахивают национальными флагами.

Также сегодня стало известно, что протесты, продолжающиеся в Румынии четыре дня, уже повлияли на чиновников. Так, генеральный прокурор Аугустин Лазар попросил апелляционный суд отменить постановление правительства «в аварийном режиме». Уполномоченный по правам человека Виктор Чорбя, ранее поддержавший указ правительства, обратился с такой же просьбой в Конституционный суд. Кроме того, с критикой закона выступила Румынская Православная Церковь.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлый «антикоррупционный митинг» в Бухаресте 1 февраля вышло от 130 до 150 тыс человек, в других городах Румынии прошли массовые акции, суммарное количество участников которых составило около 100 тыс. человек. Основным требованием демонстрантов была отмена постановления правительства о декриминализации преступлений чиновников, ущерб по которым составляет менее 200 тыс. леев ($47,8 тыс.).

Читайте ранее в этом сюжете: После массового митинга в Бухаресте госпитализированы четыре человека