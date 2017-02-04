Лидеры ЕС обсуждают «угрозу Трампа»

Валетта, Мальта, , 00:51 — REGNUM Одной из главных тем обсуждений на саммите лидеров Европейского Союза на Мальте стал президент США Дональд Трамп, передает Associated Press 4 февраля.

«Возможно, лучшим доказательство того, что мы занимаем единую позицию в этом контексте, является тот факт, что некоторые из моих коллег использовали для меня новое прозвище — «наш Дональд», — отметил председатель Совета Европы Дональд Туск.

Ранее на этой неделе Туск уже называл президента США «угрозой» для ЕС — после комментариев Трампа о судьбе европейского блока.

Канцлер Австрии Кристиан Керн вполне разделяет «беспокойство» председателя Евросовета.

«Трампа следует судить по его действиям, а не по его риторике его избирательной кампании, — считает Керн. — Так вот, теперь он совершил достаточно действий, которые вызывают беспокойство».

Президент Франции Франсуа Олланд открыто назвал действия Трампа «неприемлемыми», раскритиковал кандидатуру нового американского посла Тэда Мэллока, известного «враждебным отношением» к Евросоюзу и напомнил «сомневающимся» странам блока, что они находятся в Европе, а не в США:

«Многие страны, которые надеются на двустороннее отношения с Соединенными Штатами, должны понимать, что они находятся, в первую очередь, в Европейском Союзе», — сообщил Олланд.

Другие лидеры стран ЕС также высказывали недовольство политикой Трампа, в частности, «невозможностью построить диалог» с новой администрацией.

«Сегодня мы общаемся с Соединенными Штатами, главным образом, в Twitter», — отметила президент Литвы Даля Грибаускайте.

В качестве ответа на «угрозу Трампа» лидеры Евросоюза видят только одно — усиление влияния блока на международной арене.

«Чем более четкое у нас представление о том, как мы определяем нашу роль в мире, тем лучше мы построим наши трансатлантические отношения», — считает канцлер Германии Ангела Меркель.

Схожее мнение выразил также премьер-министр Италии Паоло Джентилони: «Вопрос, который ЕС должен задать сам по себе — может ли он играть более важную роль, чем та, которую он играет до сих пор на международной арене?»

Напомним, 20 января состоялась инаугурация 45-го президента США, «консерватора» и «изоляциониста» Дональда Трампа. Трамп успел принять ряд жестких антииммиграционных законов, ведет разговор о радикальном повышении ввозных пошлин в США и отметился критикой НАТО и Евросоюза.

Кроме того, новый президент уже разорвал соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП) со странами Тихоокеанского региона, и вполне возможно, скоро произойдет денонсация соглашения о Трансатлантическом торгово-экономическом партнерстве (TTIP) со странами Евросоюза.

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