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«Русские хакеры заставят голландцев считать результаты выборов вручную»

Политика
«Русские идут!» сообщает своим читателям испанское электронное издание El Confidencial
Хакер Хакер

Мадрид, 4 февраля 2017, 00:31 — REGNUM  Информация о готовящейся атаке главного мирового зла последнего полугодия — «русских хакеров», пока, правда, для собственно Испании не является основанием для включения сигнала тревоги: до следующих выборов в королевстве еще три года. Но за собратьев по Евросоюзу испанцы опасаются: а вдруг эти русские какого-нибудь голландского Трампа к власти в Нидерландах приведут?

«Представитель МВД Нидерландов Юлия Радемакер известила, что голландский Комитет по выборам (аналог российского избиркома — прим ИА REGNUM ) сообщит результаты всеобщего голосования 15 марта премьер-министру по телефону. Интернет они не хотят использовать из-за боязни вмешательства русских хакеров, которые могут исказить реальное положение вещей» — повествует интернет-портал. — Кроме того голландцы не собираются использовать электронную систему подсчета голосов по той же причине».

Все бюллетени будут перелопачены вручную. Пусть дольше, зато надежней. «Никто не сомневается, что Россия на победе Трампа не остановится. Наверняка она заинтересована в том, чтобы оказать свое влияние на ход выборов и в Нидерландах, — цитирует СМИ голландского министра внутренних дел Рональда Пластерка. — Ручка и бумажка в этом случае явится лучшей защитой от влияния извне».

Испанское издание подчеркивает, что «хакерофобия» распространилась уже практически на все руководящие структуры страны — «вице-премьер Лодевейк Ашер на днях признался, что не смеет разговаривать с премьером Марком Рютте по телефону из-за страха перед российскими кибершпионами».

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