МИД Ирана пообещал ответить США встречными санкциям

Тегеран, , 00:22 — REGNUM В МИД Ирана отреагировали на решение США о ввести новые санкций в отношении республики, пообещав ввести встречные санкции против американских физических и юридических лиц, передаёт телеканал RT.

Сообщается, что ограничения будут введены в отношении «отдельных американских лиц и компаний, которые оказывают покровительство экстремистским и террористическим группировкам, содействуют убийству и подавлению беззащитного мирного населения в регионе».

«Имена этих лиц и названия компаний будут объявлены дополнительно», — отметили в МИД Ирана.

Как передавало ИА REGNUM, Минфин США 3 февраля объявил о введении новых санкций против Ирана в связи с проведённым Тегераном в конце января испытанием баллистической ракеты средней дальности.

В обновленный чёрный список попали ещё 13 граждан Ирана и 12 иранских юридических лиц. США подозревают этих людей и эти предприятия в поддержке терроризма. Санкции представляют собой заморозку активов (если таковые имеются на территории США), запрет на въезд и запрет американским гражданам и компаниям вести дела с теми, кто попал под санкции.

Кроме обвинений в поддержке терроризма, ряд иранских компаний попали под санкции за то, что, по мнению США, они имеют отношение к иранской программе по созданию баллистических ракет.

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